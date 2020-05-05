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В мире постепенно возвращается к жизни бизнес

С условием соблюдения санитарных норм в Таиланде разрешили работать частным предпринимателям. Открылись рестораны и мелкие магазины. В Тунисе начался первый этап снятия ограничений - возобновили работу частные компании, где трудится до 10 человек. Порядка половины служащих в государственном секторе экономики приступили к своим должностным обязанностям. Турция также настроена возобновлять работу в стране. В случае контроля ситуации там с понедельника заработает легкая промышленность.

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