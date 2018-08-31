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В мире появился первый спорткар из кубиков Lego

Полноразмерную копию Bugatti Chiron собрали из одного миллиона деталей за 13 с половиной тысяч часов. Она повторяет оригинальный автомобиль даже в таких мелочах, как текстура кожи в салоне. А благодаря двум тысячам игрушечных двигателей и четырем тысячам шестеренок из набора Lego Technic, машина едет и может разогнаться на треке до 20 километров в час.

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