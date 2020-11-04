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В мире продолжают бунтовать против карантинных ограничений

Против ограничений: массовые задержания протестующих в Австралии

В разных городах мира продолжают бунтовать против карантинных ограничений из-за коронавируса. На демонстрацию вышел и австралийский Мельбурн. Люди скандировали "Свободу!". У большинства не было масок. Акция быстро переросла в стычки с полицией и закончилась массовыми задержаниями. Арестованы более 400 человека. Сотням выписаны штрафы.

Полиция жестко подавила студенческую акцию во Франции

Во Франции настоящие бои с полицией устроили студенты. Они заблокировали входы в учебные заведения, заявив, что там не соблюдаются даже элементарные санитарные нормы. Подобные акции прошли также в Нанте и Безансоне. Самые жесткие кадры приходят из Парижа. Там силовики применяют перцовый газ и резиновые дубинки.

COVID-19 в Европе - выдержат ли системы здравоохранения?

Вновь на карантин уходит и Европа. Есть опасения, что пандемия может привести к коллапсу национальных систем здравоохранения. В странах возводят полевые госпитали, мест в больницах не хватает. В столице Хорватии, к примеру, для содержания пациентов с коронавирусом переоборудовали Загреб-Арену. В Бельгии медработники, которые бессимптомно переносят коронавирус, вынуждены выходить на дежурства.

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