В мире растут цифры заболевших COVID

Только за неделю заразились почти 4 с половиной миллионов человек. Это абсолютный антирекорд.



Треть случаев приходится на Европу. С сегодняшнего дня самый жесткий в истории страны локдаун стартует в Германии. В стране закрыты все магазины, кроме тех, что продают товары первой необходимости и елки. Накануне здесь был настоящий ажиотаж - километровые очереди в супермаркетах и забитые под завязку салоны красоты.



Опустела этой ночью и Франция. В Париже, вместо предрождественской толкучки, на улицах полицейские кордоны. Жандармы следят за соблюдением комендантского часа.



На максимальный уровень ограничений в полночь перешел Лондон. Пабы, кафе и рестораны работают только навынос и через доставку. Развлекательные и культурные заведения закрыты.



