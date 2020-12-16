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В мире растут цифры заболевших COVID
Только за неделю заразились почти 4 с половиной миллионов человек. Это абсолютный антирекорд.
Треть случаев приходится на Европу. С сегодняшнего дня самый жесткий в истории страны локдаун стартует в Германии. В стране закрыты все магазины, кроме тех, что продают товары первой необходимости и елки. Накануне здесь был настоящий ажиотаж - километровые очереди в супермаркетах и забитые под завязку салоны красоты.
Опустела этой ночью и Франция. В Париже, вместо предрождественской толкучки, на улицах полицейские кордоны. Жандармы следят за соблюдением комендантского часа.
На максимальный уровень ограничений в полночь перешел Лондон. Пабы, кафе и рестораны работают только навынос и через доставку. Развлекательные и культурные заведения закрыты.
В США число жертв COVID-19 превысило 300 тысяч
Антилидером по жертвам COVD по-прежнему остается США. Количество смертей - уже более 300 тысяч человек. В Вашингтоне в память о погибших 300 раз прозвенел колокол Национального собора. По одному удару на тысячу американцев.
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