В мире резко осудили убийство генерала Касема Сулеймани

В мире резко осудили убийство генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Он погиб в результате американского ракетного удара в Ираке, который санкционировал президент США. В Вашингтоне объяснили проведенную операцию тем, что Сулеймани якобы имел отношение к нападениям на американских солдат и дипломатов. Президент и министр обороны Ирана пообещали США месть и «сокрушительный ответ».



На фоне рисков начала на Ближнем Востоке новой войны, сегодня в ходе мировых торгов нефть подорожала до максимума с сентября.



