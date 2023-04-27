В мире родились первые дети, зачатые с помощью робота

Сотрудники испанской компании из Барселоны сконструировали робота для инъекции мужского семени, который позволяет автоматизировать процесс ЭКО. Как пишет "МИР24", в результате в 2023 году появились на свет первые дети - две девочки.

Отмечается, что в ходе процедуры использовались донорские яйцеклетки, после оплодотворения их вживили в матки пациенток. В ходе разработки робота ученые применили вибрирующую иглу, которая прокалывает яйцеклетку и откладывает в нее сперматозоид.

Испанские инженеры считают, что робототехника способна сделать процедуру ЭКО дешевле и эффективнее, кроме того, это снизит нагрузку на медиков.