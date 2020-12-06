В мире с начала пандемии уже зафиксировано почти 67 миллионов случаев заражений COVID-19

Тем не менее, это не мешает Чехии готовиться к праздникам. Страна стала первой в Евросоюзе, кто смягчил ограничения к Рождеству. Теперь местный Санта, Святой Николай, официально может проводить свои предпраздничные мероприятия. В Португалии тоже решили облечить противоэпидемический режим. С 23 по 26 декабря люди смогут свободно перемещаться по стране, но с 27 числа и даже на Новый год запреты будут опять введены.



