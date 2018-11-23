В мире сегодня "черная пятница"

Продавцы во всем мире проводят сегодня так называемую "черную пятницу". Покупатели могут приобрести товары со значительными скидками. Термин пришел к нам из США, где массовые распродажи приходятся на четвертую пятницу ноября, сразу после Дня благодарения. Оффлайновые продажи увеличиваются в этот день на 10 %. Повышенный спрос в черную пятницу, как правило, наблюдается на смартфоны, гаджеты для спорта и бытовую технику.