В мире сохраняется нестабильная эпидситуация

В России пандемия коронавируса продолжает ставить антирекорды. Число летальных исходов среди ковид-пациентов за сутки достигло 1195. Это новый суточный максимум смертности в стране.

Ревакцинация в Казахстане

Остается нестабильной эпидситуация и в Казахстане - ежедневно фиксируется до 30 летальных случаев. Президент страны поручил правительству начать кампанию по ревакцинации населения. Он отметил, темпы прививочной кампании сейчас снижаются - охват населения за 9 месяцев составил всего около 40 %.

Ковид-ограничения в Грузии