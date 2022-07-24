В мире вспышка оспы обезьян - заражено 75 стран

Новый вызов человечеству. Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. "Оспа обезьян представляет умеренный риск во всем мире и во всех регионах за исключением европейского, где мы оцениваем риск как высокий", - заявил Гебрейесус. В настоящее время зарегистрировано уже более 16 тысяч случаев заражения в 75 странах, 5 заболевших погибли. К слову, у мирового сообщества на данный момент есть все инструменты для того, чтобы взять вспышку под контроль и остановить передачу вируса - заверил гендиректор ВОЗ.