В мире за сутки зафиксировано свыше 180 000 случаев заражения COVID-19

В мире только за сутки зафиксировано свыше 180 000 случаев заражения COVID-19. Количество смертей увеличилось более чем на 5 000. Такие данные приводит ВОЗ. Больше всего инфицированных в США, Бразилии, России и Индии. Китайским специалистам удалось расшифровать геном коронавируса, который обнаружили на оптовом рынке в Пекине.Он как-то связан с рыболовным промыслом и пошел из секции морепродуктов. Откуда он взялся, пока неизвестно. Но выяснилось, что торговец, который продавал зараженного лосося, реализовывал не только китайский товар, но и импортный - из Европы. Поэтому Китай на всякий случай приостановил поставки продовольствия из Германии и Норвегии.



