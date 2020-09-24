В мире зарегистрированы более 32 миллионов случаев инфицирования коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения обновила данные по коронавирусу в мире. За последние сутки выявили почти 250 тысяч новых зараженных. Всего же с начала пандемии зарегистрированы более 32 миллионов случаев инфицирования COVID. Жертв свыше 967 тысяч. Вторая волна уже идет в Канаде. (Это констатировал премьер-министр страны во время специального обращения к нации). Он отметил, что текущую ситуацию еще возможно изменить, если все жители Канады будут соблюдать необходимые меры предосторожности.



Ужесточила ограничения сегодня и Великобритания. (В основном они затронут массовые мероприятия). Введен также целый комплекс новых правил для развлекательных и питейных заведений. Теперь все бары, кафе и рестораны обязаны закрывать свои двери для посетителей в 10 вечера. Резкий рост распространения COVID наблюдается в Британии с начала осени. Если в конце августа там фиксировали примерно по тысяче новых случаев в день, то сейчас более 5 тысяч.



