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В Миссури из-за штормовой погоды перевернулась прогулочная лодка с 30 пассажирами

По последним данным, погибли 11 человек, однако список может увеличиться, так как живыми найдены пока только семеро. Они госпитализированы. Как сообщают некоторые СМИ, в лодке находилось много детей. На месте ЧП продолжается поисковая операция.

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