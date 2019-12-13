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В многоквартирном доме в Бланкенбурге произошел взрыв, есть пострадавшие

В многоквартирном доме в Бланкенбурге произошел взрыв, есть пострадавшие

Не менее 25 человек пострадали при взрыве в многоквартирном доме в немецком Бланкенбурге. Есть погибшие, сообщают местные СМИ.

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