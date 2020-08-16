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В Могадшо произошел взрыв в одном из отелей, после чего вооруженные люди ворвались в здание
По данным СМИ, перед нападением боевики подорвали заминированный автомобиль. Внутри здания слышна стрельба. Предположительно, погибли более 10 человек. Уточняется, что отель, на который совершена атака, находится возле местного популярного пляжа.
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