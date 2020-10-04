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В Молдове COVID-19 бьет антирекорды

Ученые обнаружили новые осложнения COVID-19

Вторая волна COVID-19 продолжается, общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний превысило 1 млн 30 тысяч. Число инфицированных в мире составило 36 млн 797 492. Тем временем ученые из США обнаружили новое осложнение коронавируса, ранее замеченное лишь у детей и подростков - это аритмия и боли в животе. При этом у половины заболевших не наблюдалось даже симптомов острого респираторного заболевания.

Крупнейшая сеть кинотеатров в Великобритании закроется из-за пандемии

В Великобритании безработица грозит пяти с половиной тысячам сотрудников крупнейшей сети кинотеатров, которая вынуждена временно закрыться, так как из-за пандемии все мировые премьеры фильмов откладываются на 2021 год.

В Молдове COVID-19 бьет антирекорды

В Молдове коронавирус бьет антирекорды. В стране за сутки погибли 9 человек. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове превысило 55 тысяч.

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