В Молдове COVID-19 бьет антирекорды

Вторая волна COVID-19 продолжается, общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний превысило 1 млн 30 тысяч. Число инфицированных в мире составило 36 млн 797 492. Тем временем ученые из США обнаружили новое осложнение коронавируса, ранее замеченное лишь у детей и подростков - это аритмия и боли в животе. При этом у половины заболевших не наблюдалось даже симптомов острого респираторного заболевания.