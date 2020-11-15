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В Молдове начался II тур президентских выборов
В Молдове открылисьучастки для голосования: сегодня в стране проходит второй тур президентскихвыборов. В первом туре больше всех голосов набрали нынешний глава государстваИгорь Додон и опередившая его на 3% Майя Санду. Хотя полномочия президентаМолдовы ограничены, результат нынешней кампании носит принципиальный характер.Додон придерживается многовекторности во внешней политике, а также настаиваетна укреплении экономических связей с Россией. В случае своей победы он намерендобиваться передачи президенту дополнительных полномочий, чтобы вывести странуиз состояния перманентного паралича власти. Его соперница представляетпрозападные силы и, какговорят, пользуется поддержкой олигарха Плахотнюка, которого пытаютсявыдавить из местной политики совместно Россия и Запад. В случае, если Санду непобедит по результатам голосования, Молдове пророчат очередной майдан.
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