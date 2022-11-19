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В Молдове накаляются протестные настроения

Очередная антиправительственная акция состоялась в Кишиневе. По данным оппозиционной партии "Шор" на улицы вышли 50 тысяч человек. А вот полиция насчитала только три тысячи. Люди скандировали "Долой Майю Санду!", "Отставка!"

Мы не хотим крови и столкновений, мы хотим только одного - досрочных парламентских выборов и чтобы к власти в стране пришла поистине народная партия и нормальные порядочные люди.
Михаил Гарбуз, председатель партии "Патриоты Молдовы"

Митинги за отставку действующей власти в Молдове начались в мае этого года из-за резкого повышения цен на продукты и энергоносители. С середины сентября была объявлена бессрочная акция протеста. Люди недовольны падением уровня жизни и рекордной инфляцией - в октябре она превысила 35,5 %.

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