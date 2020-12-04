В Молдове ограничили полномочия президента

Парламент Молдовы ограничил полномочия нового избранного президента Майи Санду. Служба безопасности и информации теперь не подчиняется главе государства. Ее полностью будет контролировать парламент, в том числе - назначать членов коллегии ведомства и получать отчеты по национальной безопасности. Документ инициировала партия социалистов, поддерживающая бывшего президента Игоря Додона.