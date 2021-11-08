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В Молдове опасаются кризиса неплатежей за газ
Энергокризис в Европе остается неразрешимой проблемой. В Молдове на фоне повышения тарифов на газ опасаются кризиса неплатежей. Председатель правления"Молдовагаз" Вадим Чебан, чтобы компенсировать затраты населения, предложил правительству отказаться от НДС.Однако на конечной цене голубого топлива отмена налога отразится минимально. Сэкономить за один кубометр удастся менее 5 центов.
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