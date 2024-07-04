В Молдове осталось газа всего на две недели, заявил премьер-министр страны

В Молдове газа осталось на две недели. Об этом заявил премьер-министр страны. По его словам, власти намерены увеличить резерв, закупив топливо по самой низкой цене на рынке.

Ранее “Нафтогаз Украины” заявлял, что не намерен продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который заканчивается в конце этого года. В конце мая министр энергетики Молдовы допустил возможность импорта газа по территории Турции в случае прекращения транзита. Сейчас Кишиневу необходима новая стратегия по обеспечению доступа к свободному рынку, чтобы закупить там газ по самой низкой цене, заявил молдавский премьер.