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В Молдове по примеру Украины могут запретить деятельность РПЦ
В Молдове по примеру Украины могут осенью запретить деятельность Русской православной церкви. Об этом заявил депутат парламента от правящей партии "Действие и солидарность".
20 августа Рада приняла закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь - самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. В Кремле назвали подобный шаг "неприкрытым нападением" на христианство и свободу вероисповедания. Опасения за свободу верующих выразил и папа Римский Франциск. Подчеркнув, что никакая христианская церковь не может быть упразднена.
Фото: pixabay.com
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