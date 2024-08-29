В Молдове по примеру Украины могут запретить деятельность РПЦ

В Молдове по примеру Украины могут осенью запретить деятельность Русской православной церкви. Об этом заявил депутат парламента от правящей партии "Действие и солидарность".

20 августа Рада приняла закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь - самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. В Кремле назвали подобный шаг "неприкрытым нападением" на христианство и свободу вероисповедания. Опасения за свободу верующих выразил и папа Римский Франциск. Подчеркнув, что никакая христианская церковь не может быть упразднена.