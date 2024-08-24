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В Молдове почтили память освободителей страны от фашистских захватчиков

В Кишиневе состоялся марш в честь 80-летия со дня освобождения Республики Молдова от фашистских захватчиков. Тысячи людей вышли на улицы молдавской столицы с красными флагами, а также портретами дедов и прадедов, которые принесли родине свободу.

Марш состоялся вопреки усилиям властей страны: правительство не считает румынскую оккупацию преступной.

В стране скоро должны пройти президентские выборы. Нынешняя глава государства Майя Санду делает ставку на проевропейские настроения и отказ от памяти о героических свершениях Советского периода. Потому на улицы вышли, в основном, сторонники оппозиционного блока "Победа", который власти пытаются запретами и судебным преследованием исключить из предвыборной борьбы.

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