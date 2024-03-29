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В Молдове потребовали отставки главы МИД после инцидента с детским хором

Здравомыслящие и обеспокоенные молдаване вполне ожидаемо потребовали отставки главы МИДМихая Попшояиз-за его бездействия в сложившейся ситуации с детским хором и несвоевременной реакции министерства на недружественный шаг со стороны Литвы. Протестующие собрались у здания внешнеполитического ведомства страны в Кишиневе.

Напомним, что группа молдавских детей из-за действий Польши и Литвы была вынуждена двое суток находиться в экстремальных условиях на границе.

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