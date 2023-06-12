В Молдове пытаются запретить оппозицию

В Кишиневе оппозиция протестует у здания Конституционного суда, где начинается заседание по возможному запрету оппозиционной партии "Шор". Ее сторонники скандируют "Долой диктатуру!" и "Мы не сдадимся!". Митингующие намерены добиваться справедливого вердикта от властей. Расследование в суде стало итогом давления на партию, под началом которой проходят самые массовые демонстрации в стране с критикой власти и президента Санду. Прессу в зал суда не допускают, ведется трансляция в режиме онлайн на сайте инстанции.

