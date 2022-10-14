В Молдове расширили полномочия полиции

Жители Молдовы пытаются достучаться до своих властей. Однако правительство вместо того, чтобы выстраивать диалог со своими гражданами, решило подавить голос народа. Власти расширили полномочия полиции и ввели новые правила проведения протестов на время режима ЧП.

Теперь правоохранителям можно требовать от организаторов прекратить манифестацию.

В рабочие дни запрещается проведение митингов с перекрытием дорог или доступа в общественные учреждения.

В выходные подобные демонстрации могут длиться не более 4 часов.

Силовики получили право во время акции протеста удалять из толпы участников, которые, по их мнению, нарушают общественный порядок, подстрекают к дискриминации или насилию.

В Молдове прошел "звонкий" протест. В ответ на разгон палаточного городка полицией демонстранты вышли на акцию протеста перед зданием парламента. В руках несли пустые кастрюли, стучали по ним ложками и скандировали "Позор власти" и "Долой Майю Санду".

