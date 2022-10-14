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В Молдове расширили полномочия полиции
Жители Молдовы пытаются достучаться до своих властей. Однако правительство вместо того, чтобы выстраивать диалог со своими гражданами, решило подавить голос народа. Власти расширили полномочия полиции и ввели новые правила проведения протестов на время режима ЧП.
Теперь правоохранителям можно требовать от организаторов прекратить манифестацию.
В рабочие дни запрещается проведение митингов с перекрытием дорог или доступа в общественные учреждения.
В выходные подобные демонстрации могут длиться не более 4 часов.
Силовики получили право во время акции протеста удалять из толпы участников, которые, по их мнению, нарушают общественный порядок, подстрекают к дискриминации или насилию.
В Молдове прошел "звонкий" протест. В ответ на разгон палаточного городка полицией демонстранты вышли на акцию протеста перед зданием парламента. В руках несли пустые кастрюли, стучали по ним ложками и скандировали "Позор власти" и "Долой Майю Санду".
Протесты в Кишиневе не прекращаются с 18 сентября. Местные жители выступают против повышения цен на энергоносители и продукты питания, падения уровня жизни, а также рекордной инфляции. Считают, что действующая власть не способна справиться с настигнувшим страну кризисом.
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