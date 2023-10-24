В Молдове собираются установить стелу в память о румынских нацистах

В молдавском селе Барвича собираются установить стелу в память о румынских солдатах, которые погибли здесь в годы Второй мировой войны. При этом памятный знак будет установлен прямо на братской могиле советских воинов, где уже высится монумент павшим героям Красной армии. Активисты поисковых отрядов считают эту акцию святотатством: румыны воевали на стороне гитлеровской Германии, а в Молдавии находились в составе оккупационных войск. Установку стелы финансирует официальный Бухарест. Проект мемориала подготовила прорумынская общественная организация. Скорее всего, помешать варварской затее уже не получится: для властей современной Молдовы Румыния - старший брат.