В Молдове стартовали парламентские выборы

В них принимают участие полтора десятка партий и блоков. Основная борьба развернется между правящей Демократической партией и социалистами. Демократы - сторонники интеграции в Евросоюз и НАТО, в то время как их противники во главе с президентом Молдовы Игорем Додоном стремятся сблизиться с Москвой. Опросы отдают победу социалистам. За выборами проследят сотни международных и местных наблюдателей.