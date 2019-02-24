3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Молдове стартовали парламентские выборы
В них принимают участие полтора десятка партий и блоков. Основная борьба развернется между правящей Демократической партией и социалистами. Демократы - сторонники интеграции в Евросоюз и НАТО, в то время как их противники во главе с президентом Молдовы Игорем Додоном стремятся сблизиться с Москвой. Опросы отдают победу социалистам. За выборами проследят сотни международных и местных наблюдателей.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все