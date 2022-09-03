3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Молдове требуют решения газового вопроса
Позорным бегством завершила Майя Санду встречу с депутатами Народного собрания Гагаузии. Участники жестко поставили перед президентом Молдовы "газовый вопрос".
"Впереди у нас лампадка и буржуйка. Я вас прошу, езжайте в Россию, решайте вопрос. Не могут наши дети сидеть в школах при 15 градусах в кабинетах. Еще ничего не начиналось"
В ответ вместо плана конкретных решений депутаты услышали лишь привычную демагогию. Заседание переросло в перепалку, а президент поспешила ретироваться, пообещав, что еще приедет в Гагаузию. Местные СМИ, впрочем, отметили, что это был ее первый и последний визит в автономию.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе