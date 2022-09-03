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В Молдове требуют решения газового вопроса

Позорным бегством завершила Майя Санду встречу с депутатами Народного собрания Гагаузии. Участники жестко поставили перед президентом Молдовы "газовый вопрос".

"Впереди у нас лампадка и буржуйка. Я вас прошу, езжайте в Россию, решайте вопрос. Не могут наши дети сидеть в школах при 15 градусах в кабинетах. Еще ничего не начиналось"

В ответ вместо плана конкретных решений депутаты услышали лишь привычную демагогию. Заседание переросло в перепалку, а президент поспешила ретироваться, пообещав, что еще приедет в Гагаузию. Местные СМИ, впрочем, отметили, что это был ее первый и последний визит в автономию.

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