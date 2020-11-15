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В Молдове явка на втором туре уже близка к 30%
Оба кандидата-соперника проголосовали. В первом туре больше всего голосов набрали нынешний глава государства Игорь Додон и опередившая его на 3% Майя Санду. Хотя полномочия президента Молдовы ограничены, результат нынешней кампании носит принципиальный характер. Додон настаивает на укреплении экономических связей с Россией. В случае своей победы он намерен добиваться передачи президенту дополнительных полномочий, чтобы вывести страну из состояния перманентного паралича власти. Его соперница представляет прозападные силы. На днях голосовать за Санду призвали граждан Молдовы министр обороны Германии и президент Румынии Йоханнис. Российский МИД назвал это грубым вмешательством во внутренние дела Молдовы. Майя Санду, как считается, пользуется поддержкой олигарха Плахотнюка, активность которого пытаются блокировать совместно Россия и Запад. В случае, если Санду не победит по результатам голосования, Молдове пророчат очередной майдан.
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