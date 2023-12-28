В Молдове закрыли телеканал RTR

Совет по телевидению и радио Молдовы отозвал лицензию на вещание двух телеканалов RTR Moldova и BravoTV. Формулировка приговора: "отсутствие правильного информирования и местных программ". Телеканалы закрыты.

В прошлом году вещание RTR Moldova уже запрещали, тогда в Кишиневе канал включили в список так называемой военной машины России.