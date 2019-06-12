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В Монтане перевернулась фура с 133 миллионами пчел

Необычная авария в Монтане. На трассе перевернулась фура, которая перевозила 133 миллиона пчел. Причина - водитель большегруза не справился с управлением, транспортное средство опрокинулось. Несколько ульев открылись, и тысячи пчел оказались на свободе. Спасателям, которые прибыли на место происшествия, пришлось применить пожарную экипировку во избежание укусов.

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