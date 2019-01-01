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В Москве 13 человек пострадали во время обрушения деревянного моста
В Москве без происшествий не обошлось. 13 человек пострадали во время обрушения деревянного моста, установленного над катком в парке Горького. Это случилось сразу после боя курантов, когда звучал гимн России. Тяжелых травм ни у кого нет. Была повреждена часть катка, сейчас этот участок огорожен. На остальной территории продолжают кататься посетители. По предварительным данным, причиной обрушения стала техническая неисправность конструкции.
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