В Москве 13 человек пострадали во время обрушения деревянного моста

В Москве без происшествий не обошлось. 13 человек пострадали во время обрушения деревянного моста, установленного над катком в парке Горького. Это случилось сразу после боя курантов, когда звучал гимн России. Тяжелых травм ни у кого нет. Была повреждена часть катка, сейчас этот участок огорожен. На остальной территории продолжают кататься посетители. По предварительным данным, причиной обрушения стала техническая неисправность конструкции.