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В Москве 154 человека арестованы за участие в несанкционированных акциях
Итоги протестов в российской столице. Московские суды в течение недели вынесли 154 решения об административных арестах и 354 постановления о штрафах за участие в незаконной субботней акции в поддержку Навального.
Всего столичные суды получили более 1 600 дел об административных правонарушениях
Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Однако по данным полиции, в Москве в акции приняли участие около 4 000 человек
Тем временем в Госдуме планируют увеличить штрафы за фейки с использованием формы военных и полиции. Пока максимальный штраф за такие действия составляет 1 500 рублей.
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