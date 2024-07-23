В Москве аферисты ставили диагноз удаленно по голосу абонента

Поставить диагноз удаленно - легко. Для этого нужно всего лишь просканировать голос абонента и можно выдавать заключение - болен. А вдогонку предложить панацею. По такой схеме работали аферисты в Москве. Предприниматели рекламировали свою деятельность под видом квалифицированной медицинской помощи. Сотрудники кол-центра выслушивали звонивших и с ходу диагностировали недуг. А все излечить помогут чудо-пилюли. Да, недешево, но эффективно.