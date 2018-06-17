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В Москве автомобиль такси протаранил группу пешеходов

В эти минуты полиция Москвы выясняет обстоятельства чрезвычайного происшествия в центре российской столицы. Автомобиль такси протаранил группу болельщиков. Пострадали 8 человек - среди них фанаты из Мексики. Все они были госпитализированы. Жизни пострадавших вне опасности.

Водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан очевидцами ДТП. В полиции таксист заявил, что не справился с управлением. 

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