В Москве бандиты на двух иномарках преследовал иностранца на МКАД

Обогнали, ударили по тормозам, спровоцировали аварию, а дальше интересней. В Москве раскрыт дерзкий разбой. Дуэт бандитов на двух иномарках преследовал иностранца на МКАД. В какой-то момент водители опередили машину объекта, подрезали, резко затормозили, из-за чего произошло ДТП. После подельники выбежали из авто с кувалдами и принялись крушить транспорт путешественника. Разбив стекла, сообщники забрали с пассажирского сиденья сумку с документами и, как им казалось, несметными богатствами. Затем подозреваемые бросили свои машины и убежали в лес.