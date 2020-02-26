В Москве оштрафован Бэтмен! Точнее, мужчина, который ехал на бэтмобиле - машине знаменитого супергероя. Оказалось, что авто собиралось в частной мастерской. Оно оснащено лазерным прицелом, камерой ночного видения, да и в целом это достаточно полная копия бэтмобиля из комиксов. Правда, хозяин забыл о регистрационных знаках. Самодельный бэтмобиль превышал также допустимые габариты и не был допущен к эксплуатации. На водителя составили административный протокол, а необычное транспортное средство отправили на спецстоянку.



