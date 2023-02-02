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В Москве горит строительный рынок

В Москве горит строительный рынок

ЧП на юго-западе российской столицы. На строительном рынке Румянцево произошел пожар, пишет sb.by.

Пламя охватило торговые павильоны рынка. Сообщается, что возгорание произошло в торговом павильоне с мансардной частью, его площадь уже достигла 200 кв. м. На месте происшествия работают пожарно-спасательные бригады. При подъезде к рынку можно увидеть мощный столб дыма над ним.

Информации о жертвах и пострадавших в результате пожара нет. Что стало причиной инцидента, не сообщается.

Фото:pixabay.com

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