ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Москве и ее окрестностях первые снегопады с сильным ветром и грозами

В Москве резкое похолодание: в российской столице и ее окрестностях уже первые снегопады, они сопровождаются сильным ветром и грозами. Толщина снежного покрова достигает кое-где 5 сантиметров. Сообщается о массовых авариях, в том числе об одной с участием 50 автомобилей. В аэропортах российской столицы отменено около полусотни рейсов. Первый снег пролежит минимум до выходных, но потом ждут потепления: осень в этому году обещает быть долгой.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все