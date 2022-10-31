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В Москве и ее окрестностях первые снегопады с сильным ветром и грозами
В Москве резкое похолодание: в российской столице и ее окрестностях уже первые снегопады, они сопровождаются сильным ветром и грозами. Толщина снежного покрова достигает кое-где 5 сантиметров. Сообщается о массовых авариях, в том числе об одной с участием 50 автомобилей. В аэропортах российской столицы отменено около полусотни рейсов. Первый снег пролежит минимум до выходных, но потом ждут потепления: осень в этому году обещает быть долгой.
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