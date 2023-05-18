В Москве и Киеве готовы принять спецпосланников Папы Римского

Москва и Киев ответили согласием на предложение Папы Римского Франциска принять его спецпосланников, чтобы обсудить перемирие, пишет ТАСС со ссылкой на специализированный портал ватиканской информации Il Sismografo. В Москву мог бы в качестве папского спецпосланника отправиться префект декастерии по делам Восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти, а в Киев - глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Мария Дзуппи.

По утверждению издания, стороны приняли предложение о соответствующих встречах, однако "подготовка крайне сложная и пока прогресс крайне скромный". Как пишет портал, в этом может заключаться "мирная миссия" Ватикана, о которой Франциск сообщил в конце апреля по пути из Будапешта, не вдаваясь в детали, поскольку миссия "пока не публична".