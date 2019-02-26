3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Москве ликвидировали ячейку "Исламского государства"
ФСБ России ликвидировала ячейку "Исламского государства", которая готовила несколько крупных терактов в Москве. Как сообщает "Коммерсантъ", целями боевиков был торговый центр в Балашихе, пассажирский поезд и штаб-квартира Главного управления Минобороны. По данным следствия, подготовкой дистанционно руководил один из лидеров группировки Тоджиддин Назаров, известный как Абу-Усама Нораки. Он стоит за терактами в Швеции в 2017 году и в Таджикистане в июле прошлого года. Предполагается, что Нораки через своего представителя в Москве планировал подорвать военные грузовики. Предполагаемые участники теракта были задержаны при приобретении взрывчатки.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все