В Москве ликвидировали ячейку "Исламского государства"

ФСБ России ликвидировала ячейку "Исламского государства", которая готовила несколько крупных терактов в Москве. Как сообщает "Коммерсантъ", целями боевиков был торговый центр в Балашихе, пассажирский поезд и штаб-квартира Главного управления Минобороны. По данным следствия, подготовкой дистанционно руководил один из лидеров группировки Тоджиддин Назаров, известный как Абу-Усама Нораки. Он стоит за терактами в Швеции в 2017 году и в Таджикистане в июле прошлого года. Предполагается, что Нораки через своего представителя в Москве планировал подорвать военные грузовики. Предполагаемые участники теракта были задержаны при приобретении взрывчатки.