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В Москве мужчина открыл стрельбу из окна по прохожим
ЧП в Москве. Вчера поздно вечером местный житель, вооружившись охотничьим ружьем, устроил стрельбу по прохожим из окна своей квартиры. Пострадали два человека - случайные люди, которые ждали такси на улице. Момент инцидента засняли камеры видеонаблюдения. Прибывшие на место сотрудники МВД попытались вести со злоумышленником переговоры, однако после неудачи решили брать квартиру штурмом. Во время операции пострадал один полицейский. Стрелок задержан, его мотивы выясняются.
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