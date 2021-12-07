В Москве мужчина открыл стрельбу в МФЦ: есть жертвы

Двое погибших и трое пострадавших, среди которых ребенок. Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре. Мужчина начал стрелять после того, как охранник попросил его надеть маску. Но тот достал боевое оружие и устроил беспорядочную стрельбу. На месте погибли сотрудница и посетитель МФЦ. Личность злоумышленника уже установлена. Это бывший военнослужащий. Сообщается, что он находился в неадекватном состоянии.