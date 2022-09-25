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В Москве мужчина застрелил дочь из ружья, а после покончил с собой
Жуткий инцидентпроизошел на западе Москвы. Мужчина застрелил свою дочь, после чего совершил самоубийство, пишет sb.by.
Выяснилось, что ранее мужчина (49 лет) угрожал дочери (30 лет).
На месте происшествия работают криминалисты и следователи, возбуждено уголовное дело об убийстве. Также сообщается, что мужчине посмертно назначат психолого-психиатрическую судебную экспертизу.
Стало известно, что мужчина застрелил дочь из охотничьего ружья, сделав как минимум семь выстрелов.
Фото:pixabay.com
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