В Москве на 8-м этаже жилой высотки ночью загорелась квартира

ЧП в столице России. На Ленинском проспекте ночью загорелась квартира на 8-м этаже жилой высотки. Огонь стремительно охватил чердачные помещения. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Чтобы справиться с пожаром, пришлось использовать даже авиацию. Пострадавших нет. Из огня удалось спасти 5 человек. 120 были эвакуированы.