В Москве на Красной площади открылся традиционный рождественский каток с искусственным льдом

Его площадь - около трех тысяч квадратных метров, одновременно кататься могут 500 человек. Каток оформлен в стилистике популярных советских и российских мультфильмов. Здесь персонажи из "Ну, погоди!", "Чебурашки", "Простоквашина", "Винни-Пуха".