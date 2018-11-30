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В Москве на Красной площади открылся традиционный рождественский каток с искусственным льдом

Его площадь - около трех тысяч квадратных метров, одновременно кататься могут 500 человек. Каток оформлен в стилистике популярных советских и российских мультфильмов. Здесь персонажи из "Ну, погоди!", "Чебурашки", "Простоквашина", "Винни-Пуха".

А рядом - веселые карусели и рождественская ярмарка.

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