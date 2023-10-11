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В Москве на станции метро столкнулись два поезда
В Москве произошло столкновение двух поездов на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По данным агентства, в результате инцидента пострадал один машинист, который оказался зажат между двумя составами. По предварительной информации, пострадавших среди пассажиров нет. Подробности ЧП уточняются.
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