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В Москве на станции метро столкнулись два поезда

В Москве на станции метро столкнулись два поезда

В Москве произошло столкновение двух поездов на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, в результате инцидента пострадал один машинист, который оказался зажат между двумя составами. По предварительной информации, пострадавших среди пассажиров нет. Подробности ЧП уточняются.

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