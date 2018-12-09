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В Москве награждены лучшие журналисты Союзного государства

Белорусско-российское сотрудничество в статьях, Интернет-блогах и телерепортажах. В Москве наградили лучших журналистов объединения "Друзья-Сябры". Все они стали лауреатами конкурса журналистского мастерства "Золотой зубр" в номинации "Не хлебом единым" за серию репортажей о белорусско-российском сотрудничестве в культуре, образовании, науке и социальной жизни.

Организация "Друзья-Сябры" существует уже 3 года. Сегодня она объединяет около 100 человек. Это известные представители печатных и телевизионных СМИ, Интернет-блогеры, радио- и телеведущие, политологи из Беларуси и России.

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