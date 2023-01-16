Мумифицированное тело актера из сериала "Интерны" обнаружили в Москве

Тело актера Владимира Ипатова в мумифицированном состоянии обнаружили в его квартире в Москве. Артист скончался в возрасте 64 лет, пишет sb.by.



Еще до Нового года Владимир Ипатов перестал выходить на связь, это заметила его дочь Ксения. Через пару недель она забила тревогу и обратилась в полицию. Правоохранители прибыли по адресу проживания актера, вскрыли дверь - в квартире обнаружили мумифицированное тело мужчины.По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено. Владимир Ипатов умер примерно месяц назад.



Владимир Ипатов снялся в десятках фильмов и сериалов. Наиболее известные из них: "Физрук", "Интерны", "Папины дочки", "Склифосовский", "Последний богатырь", "Закрытая школа". Как правило, он был задействован в эпизодических ролях.



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